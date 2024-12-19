Süleymancıların faaliyetleri deşifre oldu

Süleymancılar Cemaatinin yurtlarında kalıp 15 yıl medrese eğitimi alan E.A., cemaatin Türkiye’deki faaliyetlerini ifşa etti. Aydınlık Gazetesi'ne konuşan E.A, cemaat hocalarının, "Bizim her yerde adamımız var. Hakimler, savcılar, polisler… Zamanı gelince Türkiye'yi fethedeceğiz" dediğini aktardı.

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Süleymancıların faaliyetleri deşifre oldu
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Süleymancılar Cemaatinin Türkiye faaliyetleri deşifre oldu. Her yere sızarak örgütlendikleri, fethetmek için de zamanını bekledikleri ortaya çıktı.

Cemaatin yurtlarında kalıp 15 yıl medrese eğitimi alan E.A., Aydınlık Gazetesi’ne konuştu. Cemaatin Almanya'da çok güçlendiğini, yüksek miktarda paralar toplandığını belirtti. 10 yaşından bu yana cemaat yurdunda kalan E.A., hocasıyla arasında geçen konuşmayı anlattı.

- Ali isimli bir hocam vardı. Bir sohbet esnasında bana ‘Bizim her yerde adamımız var. Hakimler, savcılar, polisler… Biz Türkiye’yi fethedeceğiz. Zamanı gelince hepiniz göreceksiniz.’ demişti. Ben de böyle olursa FETÖ’den ne farkımız olacağını sormuştum. Bana ‘Biz ilimle, hatim ile yapacağız.’ dedi. Bunları görünce tekâmülden ayrıldım. Bu yapı içinde hoca olmaktan vazgeçtim.

 Hocaların ve idarecilerin yeni bir sürece hazırlandığını söyleyen E.A., "Devletin artık fişi çekmesi gerekiyor." dedi. 2014-2016 arasında Ümraniye’deki Süleymancı yurdunda eğitim alan E.A., kursların çok lüks ve otel gibi olduğunu belirtti. E.A. kurslarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'deccal' denildiğini aktardı.

E.A, cemaatin FETÖ bağlantılarını da anlattı. FETÖ’nün Almanya’da sadece Süleymancıların camisinde namaz kılma talimatı verdiğini söyledi. Cemaatin de Fetullah Gülen’in ölümünün ardından hatim okutup dualar ettirdiğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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