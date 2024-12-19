Colani'den YPG/PYD'ye çağrı

PKK/PYD’nin Başkanlık Kurulu üyesi Salih Müslim ise HTŞ’ye gönderdikleri pozitif mesajlara bir yanıt alamadıklarını ama umutlu olduklarını söyledi.



Şam’daki HTŞ yönetimi ile terör örgütü PYD/PKK arasında mesaj trafiği devam ediyor. Fırat Nehrinin doğusunda PKK/YPG işgalinde bulunan bölgelerin durumuna ilişkin her iki taraftan da açıklamalar geliyor.



Heyet Tahrir Şam örgütünün lideri Muhammed El Colani Suriye’deki PKK/YPG kontrolündeki bölgelerle ilgili terör örgütüne iki seçenek sundu. Colani, “Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok. Ya geri çekilme ya da askeri operasyon” dedi.

Açıklamasında her ne kadar “askeri operasyon olacaksa biz hazırız” dese de Colani’nin “YPG’nin bilge kişilerini bekliyoruz, savaşa hazırız ancak kan dökülmesini önlemek için bekliyoruz” sözleri PKK/YPG’ye uzlaşma mesajı olarak kaydedildi.

PKK/PYD tarafından ise mesaj Salih Müslim’den geldi. Almanya merkezli Deutshe Welle(döçe vele)’ye konuşan Müslim, Şam’a gönderdikleri pozitif mesajlara henüz yanıt alamadıklarını belirtti.

HTŞ ile diyaloğa her zaman hazır olduklarını ifade eden Müslim, HTŞ’nin geçmişte kendilerine yapılan operasyonlara katılmadığına da dikkat çekti.

ABD’nin PKK/YPG’ye desteğinin altını çizen Müslim, hem Amerikan Kongresinde hem de hükümetinde geçmişten beri kendilerini destekleyen çok sayıda isim bulunduğunu söyledi.