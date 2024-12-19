CHP'li belediyeden yapılaşması tamamlanan kent merkezinde imar

Antalya'nın Kepez ilçesinde 32274 metrekarelik alışveriş merkezi alanının genişletilerek ‘Ticaret-Turizm-Konut’ alanına dönüştürülmesi teklifi, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında kabul edildi. CHP, AK Parti ve DP grup sözcüleri 'evet' oyu verdi.

- Plan tadilatları, bilimsel ve teknik gerekçelerden ziyade bireysel beklentiler doğrultusunda yapıldığında, kentlerimizde telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açmaktadır. Bu kararın; Bölgenin mevcut altyapısına ek yük getireceğini, Trafik ve ulaşım sorunlarını derinleştireceğini, çevresel ve sosyal dengeleri bozacağını açıkça görüyoruz.

Alınan karara Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından itiraz geldi. Kamu yararına ve çevreye zarar vereceği belirtildi.

- Antalya, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın önemli turizm ve kültür merkezlerinden biridir. Böyle bir kent, kısa vadeli bireysel rant odaklı kararlarla değil; uzun vadeli, bilimsel, bütüncül ve kamu yararını esas alan bir planlama yaklaşımı ile yönetilmelidir. Çünkü Antalya’nın doğal, sosyal ve altyapısal dengesini korumak hepimizin sorumluluğudur.

Antalya Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Serter Kocababa, CHP’ li Büyükşehir Belediyesinin geri adım atmadığı taktirde, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.