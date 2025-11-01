Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü devrede: Kocasına kızdı, çocuğuna "i̇stemiyorum seni defol" dedi!

Mersin'de bir annenin, eşiyle tartıştığı anlarda küçük kızına yönelik sarf ettiği sözler ve yaptığı muamele sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ve bakanlık ekipleri aile için teyakkuza geçti.

Mersin'de çekildiği anlaşılan bir videoda, bir kadının küçük kızına karşı sergilediği muamele büyük tepki topladı. Görüntüleri kaydeden kişinin, kadının eşi olduğu öğrenildi. İddiaya göre, anne B.G. ile baba İ.T.G. arasında yaşanan ve henüz nedeni bilinmeyen bir olay sırasında çekilen video sosyal medyaya düştü.

Görüntülerde yer alan çocuğa yönelik kötü muamele, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede yayılarak büyük tepkiye yol açtı. Annenin çocuğuna "İstemiyorum seni, defol" demesinin ardından küçük kızın ağlamaya başladığı anlar, izleyenleri hem derinden üzdü hem de öfkelendirdi. Sosyal medyada yer alan kayıtta, anne B.G.'nin, telefon kamerası ile o anları kaydeden ve kocası olduğu öğrenilen şahsa yönelik sözleri de bulunuyor. B.G.'nin kocasına, "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu kendin bak, ne yapıyorsan yap. Şimdi git bu videoyu kime yayıyorsan yay" dediği duyuluyor. Kadının bu sırada çocuğu Z.L.G.'yi eliyle iterek, "İstemiyorum seni defol" demesi ve çocuğun yaşadığı korkuyla ağlaması, tepkilerin odağı haline geldi.

EKİPLER AİLEYE ULAŞMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından yetkililer harekete geçti. Polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin, görüntüdeki aileye ulaşmak için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler
