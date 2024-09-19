Aileler arasında kanlı hesaplaşma: Ölüler ve yaralılar var

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki akraba iki aile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle ortaya çıkan tek yumruklu kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Aileler arasında kanlı hesaplaşma: Ölüler ve yaralılar var
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 Olay, dün akşam saat 18.00 civarında İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, fırıncılık yapan ve akrabalıktan ayrılan iki aile, haksız satış yapıldığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Taraflardan biri diğerini ölümle tehdit ederken, tehdit edilen tarafın polis şikayetinde bulunacağını belirtti. Tartışmanın ardından iki aile arasındaki gerilim kavgaya dönüştü. Bıçaklı saldırıda, Fatih Çekirdek ve yeğeni Mücahit Çekirdek hayatlarını kazanırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin gözaltına alındığı, can kayıpları olduğu ve yeğen oldukları belirtildi.

Kavgayı Gören Bir Esnafın Anlatımı:
Olay hakkında konuşan Ramazan Güner adlı esnaf, "Kavganın akrabaları arasında çıkıyor. Ekmek satışından kaynaklanan bir ayrılık var. Fırıncılıkla gidiyorlarmış ve oradaki husumet uzun süre devam ediyormuş. Daha önce de tartışılmışlar. Bir tarafın ölümünde vardı. Diğer taraf da polisle karşılaştığında kavga etmiş, ilk başta bir kişi ölmüş, daha sonra ölmüş, kuzenini bıçaklayarak öldürmüş. Kargaşa'da neredeyse bir saat süren güvenlik güçleri olaya müdahale etti, ancak sayının artacağı konuşuluyordu, aynı apartmanda yaşıyorlardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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