Aileler HDP'nin kapanmasını istiyor

HDP-PKK ortaklığı ile kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileler, PKK'nın arkasındaki güçlere karşı mücadele edilmesini istiyor.

Aileler HDP'nin kapanmasını istiyor

AK Parti, HDP ile yeni Anayasa için görüşüyor, CHP seçimler için HDP'nin önüne kırmızı halı seriyor... ABD, HDP'nin sırtını dayadığı PKK'ya destek veriyor. Denklem ortada. ABD-İSRAİL-PKK-HDP Türkiye'nin bölünmesini istiyor.

Aileler PKK ile mücadele için öncelikle HDP'nin kapatılmasını istiyor. Şehitlerin sorumlusu olarak ABD'yi görüyorlar.

Aileler, Anayasa Mahkemesi'nden bir an önce görevini yapmasını istiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# diyarbakır anneleri
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