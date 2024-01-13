Aileler HDP'nin kapanmasını istiyor

AK Parti, HDP ile yeni Anayasa için görüşüyor, CHP seçimler için HDP'nin önüne kırmızı halı seriyor... ABD, HDP'nin sırtını dayadığı PKK'ya destek veriyor. Denklem ortada. ABD-İSRAİL-PKK-HDP Türkiye'nin bölünmesini istiyor.



Aileler PKK ile mücadele için öncelikle HDP'nin kapatılmasını istiyor. Şehitlerin sorumlusu olarak ABD'yi görüyorlar.



Aileler, Anayasa Mahkemesi'nden bir an önce görevini yapmasını istiyor.



