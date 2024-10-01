Ajda Pekkan konserini bir bir terk ettiler

Ajda Pekkan yaşadığı aksilikler nedeniyle 21:00'deki konserine saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca izleyenler yuhalama ve alkışlarla tepki gösterdi. Hatta bazıları konser alanını terk etti. Ajda Pekkan sahneye çıkar çıkmaz herkesten özür diledi.

Mert Sagit Mert Sagit
Ajda Pekkan konserini bir bir terk ettiler
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, konserine yaşadığı aksilikler nedeniyle saat 21:00’de başlaması gerekirken, 22:00'yi bulmasına rağmen sahneye çıkmayınca izleyicilerin tepkisiyle karşılaştı. Seyirciler, yuhalama ve alkışlarla gecikmeyi protesto etti, hatta bazıları konser alanını terk etti. Pekkan sahneye çıktıktan sonra izleyicilerden özür diledi.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan protokol krizi ile gündeme gelen Ajda Pekkan, bu kez Efes Antik Tiyatro'daki konseriyle dikkat çekti. "Süperstar" lakabıyla anılan sanatçı, Efes Antik Tiyatro’da gerçekleşen konserine geç kaldı. Planlanan saat olan 21:00’de başlamayan konser, 22:00’ye kadar ertelenince seyircilerden protesto sesleri yükseldi.

Seyirciler alanı terk etti Pekkan, teknik aksaklıklar yüzünden sahneye çıkmakta gecikti. Trafik sıkıntıları ve sahne düzenlemelerindeki aksaklıklar, konserin bir saatten fazla gecikmesine neden oldu. Bu gecikmeye dayanamayan bazı izleyiciler, konser alanını terk etmeye başladı. Bekleme süresi uzadıkça izleyicilerin tepkisi de büyüdü. Sosyal medyada birçok kişi organizasyonu eleştirerek yaşanan aksaklıklardan şikayet etti.

 Uzun süren bekleyişin ardından nihayet sahneye çıkan Ajda Pekkan, hayranlarını selamlayarak özür diledi

- Alkışlarınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu akşam yaşadığım sıkıntıları bir bilseniz, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu tür yerlerde ön prova yapmak maalesef mümkün olmuyor. Sizlere değil ama kendime çok kızıyorum, çünkü hepiniz çok beklediniz, bu yüzden özür diliyorum.
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Ajda Pekkan konserini bir bir terk ettiler Ajda Pekkan konserini bir bir terk ettiler