AK Parti, Çayırhan Termik Santrali'ni satıyor! Bölge halkı ve sendikalar satışa karşı

AK Parti Ankara'nın Nallıhan ilçesinde enerji üreten Çayırhan Termik Santrali'ni satıyor.

Çayırhan Termik Santrali ve santral kullanımındaki araziler, maden sahaları, ruhsatlar ve taşınır mallar bütünüyle özelleştirme kapsamına alındı.

Satışa çıkarılan tesisler yaklaşık 1 buçuk milyon dolar değerinde. Santral Türkiye'nin 38. Ankara'nın ise 2. büyük enerji santrali konumunda.

Çayırhan Termik Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 1 milyon 2 yüz bine yakın konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapıyor.

20 yıllık Ciner Grup'un işletme tecrübesini de yaşayan bölge halkı ve sendikalar satışa karşı çıkıyor.

Vatan Partisi de işletmede örgütlü sendikalara destek ziyareti yaptı. Ziyarette Ciner Grup'un 20 yıllık olumsuz izleri, enerji bağımsızlığı ve santralin bölge için önemi konuşuldu.

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık enerjide bağımsızlık vurgusu yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan da altın yumurtlayan tavuğun satışına anlam veremediklerine dikkat çekerek satışın engellenmesi için sendikanın emrinde olduklarını belirtti.