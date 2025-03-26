Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde korkutan yangın! Acil Servis tahliye edildi

Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi ve servisin bulunduğu blokta çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yoğun dumana sebep olurken, hastalar ve sağlık çalışanları güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Yangının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle acil servisle birlikte B bloktaki tüm hastalar dışarı çıkarıldı. Üst katlarda bulunan hastalar ise itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Bazı hastalar ambulanslarla farklı hastanelere sevk edilirken, bazıları ise hastanenin bahçesinde güvenli alanlara alındı. Oksijensiz kalan sağlık çalışanlarına ise olay yerinde oksijen desteği sağlandı.

VALİ ŞAHİN: “CAN KAYBI VEYA YARALI YOK”

Yangınla ilgili açıklama yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, hastanenin acil servis bölümünün deposunda saat 11.55 sıralarında başladığını belirtti. Yangının büyük ihtimalle elektrik aksamından kaynaklandığını ifade eden Şahin, şu bilgileri verdi:

"Yangından mütevellit yoğun duman oluştu, bundan dolayı B bloktaki tüm hastalarımızı yoğun bakım başta olmak üzere tahliye ettik. Yangından mütevellit herhangi bir yaralımız yok, ölü yok. İtfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar, söndürdüler, şimdi detaylı çalışma yapıyorlar."

Hastaların farklı hastanelere sevk edilmesiyle ilgili de konuşan Şahin, Antalya’daki diğer hastanelerin acil servis kapasitesinin yeterli olduğunu ve hiçbir hastanın mağdur edilmediğini belirtti.

REKTÖR ÖZKAN: “HASTALARIMIZ EN KISA SÜREDE GERİ ALINACAK”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangına hızlı müdahale edildiğini vurgulayan Özkan, "İçeride kalan hasta ya da personel yok. Herkes tahliye edildi. En kısa zamanda hastalarımızı geri alacağız." dedi.