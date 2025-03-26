Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: Ulaşım felç oldu!

Kocaeli’de Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde 4 tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: Ulaşım felç oldu!
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Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde, Körfez ilçesi Hereke mevkisinde seyir halindeki 4 tır zincirleme kazaya karıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada tırlardan biri ağır hasar alırken, sürücü E.A. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü E.A’ya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi. 

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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