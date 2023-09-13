Akdeniz'de 3 yıllık suskunluk sona erdi

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini teyit eden bir denizcilik bildirimi yayınladı. Antalya İstasyonu'ndan yayınlanan bildirimde, 12-20 Eylül tarihleri arasında “Arctic” adlı Alman araştırma gemisinin Türk kıtasahanlığı içinde çalışmalar yürüteceği duyuruldu.

AKDENİZ'DE 3 YILLIK SUSKUNLUK SONA ERDİ

“Arctic” gemisinin çalışma yürüteceği hattın kıyılarımızdan yaklaşık 130 mil açıkta olması ve bildirimde bu bölgenin “Türk kıta sahanlığı” içinde kaldığının vurgulanması dikkat çekti. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisine dayatılan Seville Haritası'nın dışına çıkan son Navtex mesajını, 2020 yılının Aralık ayında yayınlamıştı.

Bu tarihten itibaren Türk sondaj gemileri Antalya Körfezi'nin dışına çıkarılmadı. Son navtex, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden vazgeçmediğinin de mesajı oldu. Türkiye, tüm çağrılara rağmen hala Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni ilan etmiş değil. Oysa MEB sınırları büyük oranda belli…