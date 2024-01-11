AKOM'dan İstanbul'a Gizli Buzlanma Uyarısı!

AKOM'dan İstanbul için kritik bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunuldu.

AKOM'dan İstanbul'a Gizli Buzlanma Uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yaşayan vatandaşı ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.

AKOM'dan kentte görülmesi beklenen yağışlarla ilgili tarih verildi. Açıklamada, yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışların cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında, 16-25 Ocak tarihlerinde ise mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Gizli Buzlanma Uyarısı Yapıldı!

Kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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