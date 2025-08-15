AKOM'dan kritik uyarı: İstanbul'da yaşayanlar dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba gününden bu yana etkili olan fırtınanın bugün güçlenmesinin beklendiğini açıkladı.

Yetkililer, özellikle Marmara Bölgesi genelinde kısa süreli ve kuvvetli poyraz fırtınasına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

AKOM açıklamasında, fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacağı, cumartesi akşamı itibarıyla ise bölge genelinde sona ereceği öngörülüyor. Ayrıca İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 28-31 derece, gece sıcaklıklarının ise 20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasının önemini vurguladı.

