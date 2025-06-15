Aksaray Valisi'nden açıklama geldi: Sıcak hava balonu kazasında pilot hayatını kaybetti

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun verdiği bilgilere göre, sabah saatlerinde Ihlara Vadisi’nden kalkış yapan sıcak hava balonu, Hasan Dağı yönüne ilerlerken Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptı.

Kazada pilot hayatını kaybederken 19 Endonezyalı turist ise yaralandı.

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.

GÜZELYURT'TAKİ KAZADA 12 KİŞİ YARALANDI

Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.