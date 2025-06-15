Aksaray Valisi'nden açıklama geldi: Sıcak hava balonu kazasında pilot hayatını kaybetti

Kapadokya'nın gözde turizm noktalarından biri olan Ihlara Vadisi'nden havalanan sıcak hava balonu, Aksaray'ın Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptı. Kazada balonun pilotu yaşamını yitirdi, turistler ise hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aksaray Valisi'nden açıklama geldi: Sıcak hava balonu kazasında pilot hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun verdiği bilgilere göre, sabah saatlerinde Ihlara Vadisi’nden kalkış yapan sıcak hava balonu, Hasan Dağı yönüne ilerlerken Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptı.

Kazada pilot hayatını kaybederken 19 Endonezyalı turist ise yaralandı.

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.

GÜZELYURT'TAKİ KAZADA 12 KİŞİ YARALANDI

Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü 31 yaralıAksaray'da iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü 31 yaralıYurt
Akaryakıtta son durum ne? İşte güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıtta son durum ne? İşte güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Aksaray sıcak hava balonu
Günün Manşetleri
Trafikte büyük denetim dalgası
Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Vatan Partisi'nden İsrail’e karşı eylem
İsrail Ordusu raporunda Türkiye'yi suçladı
Ferdi Zeyrek soruşturmasında üç tutuklama
İran’dan Tel Aviv’e yıkıcı füze operasyonu
İran'a saldılar basına nasıl yansıdı?
Adana'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Tel Aviv balistik füzelerle vuruldu
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Meteoroloji alarm verdi! Meteoroloji alarm verdi!
Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü
Aksaray Valisi'nden açıklama geldi Aksaray Valisi'nden açıklama geldi