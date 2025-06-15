Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü 31 yaralı

Kapadokya bölgesinin giriş kapısı olarak bilinen Aksaray'da, turistik bir uçuş sırasında havalanan iki sıcak hava balonunun düşmesiyle faciaya uyanıldı. Balonların düşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü 31 yaralı
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Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı turizm merkezi Ihlara Vadisi’nden sabah saatlerinde havalanan iki sıcak hava balonu, Gözlükköyü mevkisinde bilinmeyen bir sebeple düştü. 

İlk belirlemelere göre kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 31 kişi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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