Aksaray'da bilim festivali yapıldı

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Aksaray Bilim Festivali, bu yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda bilim meraklısına ev sahipliği yaptı.

Aksaray'da bilim festivali yapıldı
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Genç nesillerin bilgi ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefleyen festivalde yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ziyaretçilere tanıtıldı. Aksaray Bilim Festivali'nin kapıları ziyaretçilere açıldı..

AKSARAY'DA BİLİM FESTİVALİ

Gençlere ve çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek amacıyla düzenlenen festivalde yerli ve milli savunma sanayi ürünleri görücüye çıktı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde savunma sanayi şirketlerinin aralarında bulunduğu 100 firma ve 200 etkinlik çadırı çocuklara yerli teknoloji çalışmalarını tanıttı.

Festivale katılan çocuklar alanında uzman gözetmenlerle birlikte teknoloji çalışmalarını uygulamalı olarak deneyimleme şansı da buldu.

Türkiye’de ses getiren Bilim Festivaline TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Celal Mızrak, TÜBİTAK BİTO Başkanı Ömer Kökçam'la birlikte öğrenciler ve çok sayıda bilim meraklısı katıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Aksaray # Aksaray # festival
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