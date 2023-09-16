Kırıkkale'de kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.Ç. idaresindeki 71 ACB 410 plakalı otomobil ile B.E.'nin kullandığı 71 EC 281 plakalı otomobil ve Ç.A. yönetimindeki 71 AC 210 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

KIRIKKALE'DE KAZA SONRASI ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobilin sürücüsü M.Ç., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer araç sürücüleri ile 2 yolcu da kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza sebebiyle trafiğe kapanan bulvar yolu, kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.