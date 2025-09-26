Aksaray’da refüje çıkan otomobilden inen 3 kişi kaza sonrası kayıplara karıştı

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı. Kazanın ardından araçtan inen 3 kişi ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polis kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Aksaray’da yaşanan trafik kazası, sonrası ile birlikte ilginç bir olaya dönüştü.

Şeyhamit Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Nevşehir Caddesi’nden şehir merkezine seyreden 06 HE 2426 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın savrulup refüje çıktığı, ardından içindeki 3 kişinin inerek hızla uzaklaştığı görüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak kazaya karışan 3 kişi kayıplara karıştı. Araç içinde ve çevresinde içki şişeleri bulunması dikkat çekti.

Polis ekipleri, kaçan kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Kazada hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aksaray
