İstanbul Küçükçekmece’de kargo yüklü kamyonet alev alev yandı!

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kargo yüklü kamyonet seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 AKN 617 plakalı kamyonet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak kamyonet ile içindeki kargo malzemeleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında yaşanan panik ve aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.