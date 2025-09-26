Acun Ilıcalı’nın takımında büyük kriz: Teknik direktör futbolculardan dayak yiyip istifa etti!

Slovenya 1. Ligi ekiplerinden Maribor’da antrenman sırasında yaşanan olay futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Goal.com'a göre, takımın yeni teknik direktörü Radomir Djalovic, oyuncular Omar Rekik ile eski Yeni Malatyasporlu Benjamin Tetteh’in kavgasına müdahale etmek istedi.

Ancak gerginlik sırasında yaşanan arbedede Karadağlı teknik adam, yumruk darbesi alarak şok yaşadı. Olayın ardından kulüp içindeki kriz derinleşti.

TUĞBERK TANRIVERMİŞ’İN YERİNE GELMİŞTİ

Radomir Djalovic, kısa süre önce görevden ayrılan Tuğberk Tanrıvermiş’in yerine Maribor’un başına getirilmişti. Ancak sadece iki haftada yaşanan kavga ve istifa, kulübün geleceğini belirsiz bir noktaya taşıdı.