Hataylı üreticiler ve sanayicilerden çağrı: Cilvegözü Sınır Kapısı transit ticarete açılsın

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi, tarım ve dış ticaret açısından stratejik bir konumda. Batı Asya’ya açılan Cilvegözü Sınır Kapısı da bu ilçede.



Üreticiler ve sanayiciler sınır kapısının transit ticarete açılmasını talep ediyor. Mevcut uygulamada yükler tampon bölgede Suriye araçlarına aktarılıyor. Ancak sektör temsilcileri tırlarının doğrudan Suriye ve diğer ülkelere gitmesini istiyor. Tır şoförleri bu yollarda günlerce bekliyor...Parkları yok, tuvaletleri yok, arabada uyuyorlar.



Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü'nün insani yardımın yanı sıra transit ticarete de açılmasını talep ediyor.



2011'in sonuna doğru Cilvegözü sınır kapısı ticarete kapandı. Lojistik firmalar, alternatif güzergahlara yöneldi. Yeni düzenleme dört gözle bekleniyor. Reyhanının çiftçisi de pazar sorunu yaşıyor. Don ve kuraklık üreticiye darbe indirdi. Yeniden ekebilmek için destek bekliyorlar. Girdi maliyetleri yüksek, kazanç az. Bu şartlarda çiftçi bu kadar yükün altından tek başına kalkamıyor.

