Adana'da hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilde 2 infaz koruma memuru hayatını kaybetti

Adana’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, cezaevi personelini hedef aldı. Sarıçam ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolunda yaşanan kazada, infaz koruma memurlarını taşıyan otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

İş çıkışı evlerine dönmek üzere yola çıkan Berk Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve F.B., 06 AAP 684 plakalı otomobil ile seyir halindeydi. Aracı kullanan Berk Öztürk, aynı yönde ilerleyen B.Ö. idaresindeki 33 AVG 307 plakalı kamyonaçarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan üç kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Öztürk ve Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı F.B.’in hayati tehlikesi devam ediyor.

İki infaz koruma memurunun cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kamyon sürücüsü B.Ö. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.