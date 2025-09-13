Alacak kavgası mahkemede bitti: Arkadaşını bağlayıp kilitleyen sanığa 2 yıl hapis

Ankara’da meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi, ortak bir arkadaşlarının evinde buluştu. Konuyu konuşmak için bir araya gelen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kişilerden biri, arkadaşının ellerini bağladı, ağzını bantladı ve odaya kilitleyerek evden ayrıldı.

MAĞDUR YARDIMLA KURTULDU, ŞİKAYETÇİ OLDU

Odaya kilitlenen kişi, başka birinin yardımıyla kurtulduktan sonra olayı polise bildirdi. Şikayet üzerine sanık hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan dava açıldı.

Yargılamayı yapan Ankara 56. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı suçlu bularak 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanık, mahkemenin eksik araştırma yaptığını, cezalandırılmaya yeterli ve kesin delil bulunmadığını öne sürerek kararı temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun buldu. Kararda, tarafların arkadaşlarının evinde buluştuklarının tanık beyanlarıyla sabit olduğu, mağdurun anlatımı ile kolluk kuvvetlerinin olay sonrası tuttuğu tutanakların örtüştüğü belirtildi.

Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı: “Mahkemenin değerlendirmesinde, sanık tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden, temyiz itirazlarının reddiyle hükmün tebliğnameye uygun olarak oy birliğiyle onanmasına karar verildi.”