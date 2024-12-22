Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Bir kişi hayatını kaybetti

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan alacak verecek kavgası, kanlı bir şekilde son buldu. Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya Çevre Yolu yakınlarındaki Erler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Kıyak ile Muammer Ş. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Muammer Ş., tabancasını çıkararak Süleyman Kıyak’ı göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Süleyman Kıyak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası şüpheli Muammer Ş., kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri, suç aleti tabancayı da üzerinde bulundurarak zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Konya’da yaşanan cinayet olayına ilişkin soruşturma sürüyor.