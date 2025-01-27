Alanya’da alkollü sürücüye 147 bin TL ceza

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasında, izinsiz çakar tertibatı bulunan bir araç durduruldu. Yapılan alkol testinin ardından sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Bu sebeple, sürücüye toplamda 147 bin 439 lira ceza kesildi.

Sürücüye, yetkisiz çakar tertibatı kullanmaktan 138 bin 172 lira, alkollü araç kullanmaktan ise 9 bin 267 lira ceza uygulandı. Ayrıca, araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 7 ay süreyle el konuldu.