Alanya’da alkollü sürücüye 147 bin TL ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde izinsiz çakar lamba ile seyir halinde olan alkollü sürücüye rekor ceza uygulandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Alanya’da alkollü sürücüye 147 bin TL ceza
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasında, izinsiz çakar tertibatı bulunan bir araç durduruldu. Yapılan alkol testinin ardından sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Bu sebeple, sürücüye toplamda 147 bin 439 lira ceza kesildi.

Sürücüye, yetkisiz çakar tertibatı kullanmaktan 138 bin 172 lira, alkollü araç kullanmaktan ise 9 bin 267 lira ceza uygulandı. Ayrıca, araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 7 ay süreyle el konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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