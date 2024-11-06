Alanya'da hava aracı ormanlık alana düştü! Küçük çaplı yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinin İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracı ormanlık alana düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.

Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.

Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine saat 08.30'da yapılan ihbarda bir hava aracının düştüğünün bildirildiği kaydedildi.

Ekiplerin hemen olay yerine ulaştığı vurgulanan açıklamada, "İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Düşen hava aracının infilak etmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerimizce söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Menşei ve kalkış yeri konusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır." denildi.