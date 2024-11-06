Alanya'da hava aracı ormanlık alana düştü! Küçük çaplı yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü. Ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Alanya'da hava aracı ormanlık alana düştü! Küçük çaplı yangın çıktı
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Antalya'nın Alanya ilçesinin İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracı ormanlık alana düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.

Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.

Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.

Alanya'da hava aracı ormanlık alana düştü! Küçük çaplı yangın çıktı - Resim : 1

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine saat 08.30'da yapılan ihbarda bir hava aracının düştüğünün bildirildiği kaydedildi.

Ekiplerin hemen olay yerine ulaştığı vurgulanan açıklamada, "İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Düşen hava aracının infilak etmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerimizce söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Menşei ve kalkış yeri konusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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