Alanya’da kaybolan 80 yaşındaki kadın ormanda bulundu!

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşgöze Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Ümmühani Gökmen’den uzun süre haber alamayan yakınları, endişe içinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Gökmen’in kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD, AKUT, İHH Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri, akşam saatlerinde bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Kırsal ve engebeli arazi koşullarına rağmen çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Yapılan aramalar sonucu yaşlı kadın, gece saatlerinde yaşadığı mahalleye yakın bir ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökmen, ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kontrollerinde ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan Ümmühani Gökmen, sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.