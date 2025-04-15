Alanya’da kaybolan 80 yaşındaki kadın ormanda bulundu!

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Ümmühani Gökmen, ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü titiz çalışmayla ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Gökmen, sağlık kontrolünün ardından ailesine kavuştu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Alanya’da kaybolan 80 yaşındaki kadın ormanda bulundu!
Yayınlanma:

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşgöze Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Ümmühani Gökmen’den uzun süre haber alamayan yakınları, endişe içinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Gökmen’in kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD, AKUT, İHH Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri, akşam saatlerinde bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Kırsal ve engebeli arazi koşullarına rağmen çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Yapılan aramalar sonucu yaşlı kadın, gece saatlerinde yaşadığı mahalleye yakın bir ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökmen, ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kontrollerinde ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan Ümmühani Gökmen, sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.

Pusu saldırısı ülkeyi kana buladı: 3 polis hayatını kaybettiPusu saldırısı ülkeyi kana buladı: 3 polis hayatını kaybettiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

alanya
Günün Manşetleri
İran-ABD müzakereleri yeniden Umman’da
Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler
Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret!
"Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor
Küresel suç örgütlerine darbe!
Beykoz Belediyesi’nde soruşturma derinleşiyor!
Belediye Başkanı Sendika Başkanını yumrukladı, işçiler vazgeçmedi
Zirai don tarımı vurdu
Trump'ın tarifesi Çin'e yaradı
Proje okulları tartışması sürüyor
Çok Okunanlar
Mevduat faizleri yeniden zirvede! Mevduat faizleri yeniden zirvede!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?
"Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor "Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor
ŞOK market duyurdu: 16 Nisan'da ne alırsan 50 TL! ŞOK market duyurdu: 16 Nisan'da ne alırsan 50 TL!