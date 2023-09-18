Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi

Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangın havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Son durumla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.