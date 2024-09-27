Alpargün Apartmanı davasında karar verildi

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde 96 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Alpargün Apartmanı davasında karar verildi. Apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet hapis ve toplamda 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Alpargün Apartmanı davasında karar verildi
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Dava süreci Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Sanık Hasan Alpargün, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Alpargün, inşaatta eksik malzeme kullanmadığını ve 1975 Deprem Yönetmeliği’ne uyduğunu savundu. Ayrıca, binada büyük tadilatlar yapıldığını, taşıyıcılara ve kolonlara müdahalede bulunulduğunu iddia etti. Kanser hastası olduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet hapis ve toplamda 865 yıl hapis cezası verdi. Alpargün, 6 Şubat 2023 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiği tespit edilmiş, daha sonra Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilerek Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Apartmanda yakınlarını kaybeden müşteki ve avukat Beşir Ekinci, verilen kararı sevinçle karşıladıklarını belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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