Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandı

Axiom Space, aralarında Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin halihazırda UUİ’de bulunan Expedition 70 tarafından karşılanmasını canlı olarak yayınladı.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandı - Resim : 1

Ax-3 ekibinin operasyonu başarıyla sonuçlandı.

UUİ'de bulunan, misyonları 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronot ve kozmonotları , Ax-3 ekibini, istasyonda karşıladı.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandı - Resim : 2

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Ax-3 mürettebatını taşıyan araç, TSİ 13.42'de UUİ'ye kenetlenmişti.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıAlper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # Üsküdar # yangın # otopark
Çok Okunanlar
Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek?
Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek?
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Sivas'ta deprem oldu!
Sivas'ta deprem oldu!
İSKİ barajların doluluk oranlarını duyurdu! Barajlarda ne kadar su kaldı?
İSKİ barajların doluluk oranlarını duyurdu! Barajlarda ne kadar su kaldı?
Yeni vergi geldi! Gelir Dairesi Başkanlığı yeni vergiyi duyurdu!
Yeni vergi geldi! Gelir Dairesi Başkanlığı yeni vergiyi duyurdu!
Öne Çıkanlar Asıl savaş şimdi başlıyor! Netanyahu'dan İran itirafı Asıl savaş şimdi başlıyor! Netanyahu'dan İran itirafı Tek bir hamlede tüm boğazınızı temizleyin! Konuşmanızı engelleyen balgam Tek bir hamlede tüm boğazınızı temizleyin! Konuşmanızı engelleyen balgam