Amasya Valisi Yılmaz Doruk, fırında ekmek pişirdi

Son valiler kararnamesiyle Artvin’den Amasya’ya atanan Vali Yılmaz Doruk, ilçe ziyaretlerine başladı. Taşova ilçesini ziyaret eden Vali Yılmaz Doruk, kaymakamlık bahçesinde kamu personeli, muhtarlar, kanaat önderleri, siyasi parti ve STK temsilci tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşıp hal ve hatırlarını soran Vali Doruk, yetkililerden ilçe hakkında brifing aldıktan sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

VALİ YILMAZ DORUK HAYIRLI, BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLEDİ

Yaptığı ilçe ziyaretiyle Taşova halkının takdirini toplayan Vali Yılmaz Doruk, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı, bereketli kazançlar diledi. İlçe esnafı ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Vali Doruk, vatandaşlarla çay içerek sohbet edip taleplerini dinledi.

Ziyareti çerçevesinde ekmek fırınına giren Vali Doruk, küreği eline alarak fırından pişen ekmekleri alarak servise hazır hale getirdi. Vali Doruk’un çıkardığı ekmekler vatandaşa hediye edildi.

YILMAZ DORUK KİMDİR ?

01.01.1968 tarihinde Gümüşhane Şiran İlçesinde doğdu. İlkokul öğrenimini İstanbul, ortaokul ve lise öğrenimini Kocaeli'nde tamamladı.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Yılmaz DORUK, 1994-1997 yılları arasında özel sektörde çalıştı. İngiltere'de dil ve meslek eğitimi gördü. Yüksek Lisans Eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde “Türkiye'de Serbest Bölge Yönetimleri” konusunda tamamladı. Yılmaz DORUK evli ve 2 çocuk babasıdır.

Siyasi Kariyeri

1997-2000 yılları arasında Balıkesir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak görev yaptıktan sonra sırasıyla;

2000-2001 yılları arasında Bursa Büyükorhan Kaymakamı,

2001-2003 yılları arasında Van Bahçesaray Kaymakamı,

2003-2006 yılları arasında Sivas Kangal Kaymakamı,

2006-2008 yılları arasında Sakarya Söğütlü Kaymakamı,

2008-2010 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü,

2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakan Yardımcılığı Özel Kalemi,

2014-2017 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanı,

2018 yılında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.

27.10.2018 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 26.10.2018 tarihli ve 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Artvin Valisi olarak atanmıştır.