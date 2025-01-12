Amasya'da göçük oluştu: 2 işçi hayatını kaybetti
Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
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Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Göçükte toprak altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi
Kaynak: Anadolu Ajansı