Amasya'da göçük oluştu: 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Mert Sagit Mert Sagit
Amasya'da göçük oluştu: 2 işçi hayatını kaybetti
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Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Göçükte toprak altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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