Amasya'da maden ocağında göçük! Maden işçisi toprak altından kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağındaki göçükte, maden işçisi Özgür Söylemez toprak altında kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine işçinin kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçi Özgür Söylemez, ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Söylemez, ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AMASYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Amasya Valisi Önder Bakan da yaralı işçiyi hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Önder Bakan, ziyaretin ardından gazetecilere, tek tesellilerinin herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlçemize bağlı Kolay köyünde özel bir maden ocağında galerideki kalasların oynamasıyla hafif bir göçük oluyor. Arkadaşımız hafif bir şekilde yaralanıyor. Çok şükür herhangi bir sıkıntı ve problem yok. Bizim bütün arkadaşlarımız, emniyetimiz, AFAD'ımız, belediyemiz, kaymakamlığımız el birliğiyle orada oldular. Allah'a şükür bir kaybımız yok, ben tekrar arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, Suluova'mıza ve Amasya'mıza geçmiş olsun tekrardan."