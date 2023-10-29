Amasya'daki Törende Kıbrıs Gazisi ve Gençlerden Duygulandıran Devir! Bayrağı Elleriyle Torunlarına Verdi
Yurdun dört bir yanında gerçekleşen 29 Ekim kutlamaları Amasya'da da devam ediyor. Amasya'daki törende Kıbrıs gazisi Torun bayrağı kendinden küçüklere devretti. Törende bu an duygu dolu dakikalar yaşattı.
Amasya’da Cumhuriyet'in 100. yılı dolasıyla düzenlenen etkinlikte Kıbrıs gazisi Muammer Torun, üzerinde üniformasıyla Türk bayrağını torunlarına emanet etti.
Taşova ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında “Dededen Toruna Emanettir Cumhuriyet” pankartıyla alana gelen çocuklar, Kıbrıs gazisi Muammer Torun’un verdiği Türk bayrağını öperek devraldı. Programda Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu ay yıldızlı 100. yıl logolu koreografi ise ilgiyle izlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı