Ambar Kalesi'nde Ortaçağ İzleri

Tunceli'de tarihi Ambar Kalesi'nin kalıntıları Urartulardan izler taşıyor.



Meşe ormanları arasındaki kayalık alan üzerine inşa edilen Ambar Kalesi'nin kalıntıları Urartu dönemindeki yaşama mercek tutuyor.



Ortaçağ medeniyetleri ile Urartu döneminden izler taşıyan kalede yaşama dair önemli ipuçları bulunuyor.



Yemyeşil doğası, kültürü ve tarihiyle öne çıkan Tunceli, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.