Ambulans şoförüne hasta yakınından yumruklu saldırı!

Ambulans şoförü Mustafa Ç., hastaneden aldığı bir kadını evine bıraktıktan sonra hasta yakını O.K. (41) tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ç. ve sağlık personeli Seçil S., kadını evine getirdikleri sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle öfkelenen hasta yakını, ambulans şoförüne saldırarak tehditler savurdu.

Sağlık ekiplerinin polisten yardım istemesi üzerine O.K. gözaltına alındı. Mustafa Ç. ve Seçil S., saldırgandan şikayetçi oldu.