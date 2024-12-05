Anadolu Otoyolu'nda feci kaza

Anadolu Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Romanya uyruklu Iona V'nin kullandığı OT 16 YKW plakalı tır, 3. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Bu sırada aynı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil, makaslayan tıra çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Tırdan sızan mazotun kazaya neden olmaması için yola talaş ve kum döküldü.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.