Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tıra çarpan otomobildeki 1 kişi ölürken 4 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Mücahit K. (28) yönetimdeki 34 KKN 583 plakalı otomobil, 1. viyadük üzerinde Y.B. idaresindeki 76 AAN 163 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tır dorsesinin altına giren otomobildeki Suriye uyruklu aileden baba Tamam Al Haj Hussain (42) kaza yerinde hayatını kaybetti. Anne Weam Al Haj Hussain (38), 1 ve 7 yaşındaki çocukları ile Mücahit K. ağır yaralandı.
Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı