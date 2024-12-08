Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölüler ve yaralı var
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin çekiciye çarptığı kazada 2 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun Ankara istikametinde viyadükler mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Bayram Açıkgöz idaresindeki 06 EY 3288 plakalı otomobil, çekiciye arkadan çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Bayram Açıkgöz ile aynı otomobilde bulunan Aziz Emre Baş hayatını kaybetti, H.K. yaralandı.
H.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı