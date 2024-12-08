Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.