Anadolu Otoyolu'nda feci trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ercan Y. idaresindeki 55 ANY 148 plakalı tır, önünde seyreden Ramazan K. yönetimindeki 01 CNJ 70 plakalı su tankerine çarptı.

Kazada tır sürücüsü Ercan Y. ile eşi Hasime, gelini Emine, torunları 8 yaşındaki Huzayfe ve 10 yaşındaki Yunus Emre Y. yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahelisinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasime ve Emine Y'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.