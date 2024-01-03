Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası! Malzeme Taşıyan Tır Devrildi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası meydana geldi. İstanbul yönüne doğru giden plastik ham maddesi ve streç film yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası yaşandı. Kaza, İzmit ilçesinin Alikahya mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne giden plastik ham maddesi ve streç film yüklü 33 FAZ 85 plakalı tır devrildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün trafiğe kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.
Tırın çekilmesinin ardından trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanırken, sol şeride savrulan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı