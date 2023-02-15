Anadolu Üniversitesi'nden depremzedelere ilişkin karar

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nde öğrenim gören depremzede öğrencilerden bahar döneminde kayıt yenileme ücreti almayacak.

Anadolu Üniversitesi'nden depremzedelere ilişkin karar
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Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 kentte Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerindeki depremzede öğrencilerden 2022-2023 bahar döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacağı bildirildi.

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi'nde bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin 13 Şubat-2 Mart tarihlerinde "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden yapılabileceği duyuruldu.

# Anadolu Üniversitesi # deprem
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