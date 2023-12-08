Ankara Kamp ve Karavan Fuarı Açıldı

Karavan ve doğa tutkunları Ankara’da buluştu. 2. Ankara Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, 7 Aralık'ta Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde açıldı. Sektörün prestijli firma ve markaları fuarda ziyaretçilerle buluştu.

Başkentte ikinci kez düzenlenen fuar alıcı ve satıcılar tarafından yoğun ilgi ggörüyor. Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı organizasyon sorumlusu İrem Ünal, vatandaşları fuara davet etti. Türkiye'nin her yerinden fuara katılan firmalar, ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Fuarda yer alan karavan fiyatları 120 bin liradan başlarken 4,5 milyon TL’ye kadar yükseliyor. Fuar, 10 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek.