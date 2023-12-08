Ankara Kamp ve Karavan Fuarı Açıldı

Kamp ve Karavan dünyası en modern ve en konforlu modelleri ile Ankara’da görücüye çıktı. 70'i aşkın firma Ankara'da düzenlenen fuarda buluştu. Son teknoloji ile üretilen karavanlar yoğun ilgi görüyor.

Ankara Kamp ve Karavan Fuarı Açıldı
Ankara Kamp ve Karavan Fuarı Açıldı
Son Güncelleme:

Karavan ve doğa tutkunları Ankara’da buluştu. 2. Ankara Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, 7 Aralık'ta Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde açıldı. Sektörün prestijli firma ve markaları fuarda ziyaretçilerle buluştu.

Başkentte ikinci kez düzenlenen fuar alıcı ve satıcılar tarafından yoğun ilgi ggörüyor. Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı organizasyon sorumlusu İrem Ünal, vatandaşları fuara davet etti. Türkiye'nin her yerinden fuara katılan firmalar, ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Fuarda yer alan karavan fiyatları 120 bin liradan başlarken 4,5 milyon TL’ye kadar yükseliyor. Fuar, 10 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek.

Eğitim Kenti Tuzla'da Fuar Heyecanı! 100 İlkokul Öğrencisinin Eserleri Bir Kitapta BuluştuEğitim Kenti Tuzla'da Fuar Heyecanı! 100 İlkokul Öğrencisinin Eserleri Bir Kitapta BuluştuKültür Sanat

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ankara # kamp
Çok Okunanlar
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!
Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka!
Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka!
Öne Çıkanlar Çin Büyükelçisi'nden Perinçek'e kritik ziyaret! Vatan Partisi de Çin'e gidiyor! Çin Büyükelçisi'nden Perinçek'e kritik ziyaret! Vatan Partisi de Çin'e gidiyor! Kan Yapıcı En Güçlü Kara Şurup! Kan Yapıcı En Güçlü Kara Şurup!