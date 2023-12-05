Ankara-Konya Hattında YHT Seferleri Artırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Konya'da düzenlenecek Şebiarus törenlerine gitmek isteyen vatandaşların YHT'yi tercih etmesi sebebiyle yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Bu kapsamda, Ankara ve Konya arasında YHT seferlerinin artırıldığı bildirilen açıklamada, 17 Aralık Pazar günü ek YHT'lerin Ankara'dan Konya'ya saat 14.30'da, Konya'dan Ankara'ya saat 23.10'da hareket edeceği kaydedildi.

Açıklamada, ek seferlerle 966 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlanacağı vurgulandı.