Ankara sabaha depremle uyandı! İşte AFAD ve Kandilli verileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Etimesgut ilçesi olan 3.2 büyüklüğündeki deprem saat 06.33’te meydana geldi. Yerin 4.68 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Ankara genelinde kısa süreli paniğe yol açarken, çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 5.3 kilometre olarak açıkladı. Sarsıntı; Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Bolu ve Aksaray gibi birçok ilde hissedildi.

YAVAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Etimesgut’ta meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.