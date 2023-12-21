Ankara Sıhhiye Metrosu'nda İntihar Girişimi

21 Aralık günü akşama doğru seferler aksadı. Vatandaşlar ise nedenini araştırırken Ankara intihar olayı olduğuna dair söylentiler ortaya çıktı. İşte o iddialar.

Ankara Sıhhiye Metrosu'nda İntihar Girişimi
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Ankara metrosunda seferlerin aksamasının üzerine vatandaşlar nedenini araştırdı. Son günlerde metrolarda intihar olaylarının artmasının üzerine Ankara metro intihar olayı mı oldu? Son dakika 2023 Ankara metrosunda intihar iddiaları doğru mu? soruları aratıldı.

Ankara Metro İntihar Olayı Mı Oldu?

21 Aralık günü Ankara Sıhhiye Metrosunda bir kişinin intihar ettiği iddia ediliyor. Bu nedenle seferlerin geciktiği belirtilmekte. Ancak konuyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

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