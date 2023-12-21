Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Sahiplerini Buldu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.



Beştepe'de düzenlenen törende Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne; bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın layık görüldü.



Resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında da Nazan Bekiroğlu ödül alan isimler arasındaydı.



Vefa ödüllerine layık görülen 5 isimden yazar Attila İlhan'ın ödülünü Kerem Alışık'a, Barış Manço'nun ödülünü Batıkan Manço'ya, Semiha Ayverdi'nin ödülünü Necdet Şendil'e verildi.



Muhsin Ertuğrul'un ödülünü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı aldı. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın ödülü de Deniz Uzunçarşılı'ya takdim edildi.