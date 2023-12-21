Van'da Aileler HDP Önünde Nöbet Tutuyor



Aileler PKK/HDP'ye karşı mücadele etmeye devam ediyor. Evlat Nöbeti sürüyor...



Van'da evlatları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde kararlı mesajlar verdi.



Menekşe Sokağı'nda bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.



HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.