Van'da Aileler HDP Önünde Nöbet Tutuyor

Van'da aileler evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmak için mücadele etmeye devam ediyor...HDP İl başkanlığı önünde buluşan aileler PKK terörüne lanet okudu, evlatlarını dağa kaçıran terörün uzantısı partilerin kapatılmasını talep etti.

Van'da Aileler HDP Önünde Nöbet Tutuyor
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Aileler PKK/HDP'ye karşı mücadele etmeye devam ediyor. Evlat Nöbeti sürüyor...

Van'da evlatları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde kararlı mesajlar verdi.

Menekşe Sokağı'nda bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

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# Van HDP eylem # PKK evlat nöbeti
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