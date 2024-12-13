Ankara'da 1065 kişi yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak başkent Ankara'da, 6-12 Aralık tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Çalışmaların ayrıntılarıyla ilgili Ankara Valiliğinden açıklama yapıldı.

Güvenlik güçleri, hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası kararı bulunan 6 kişinin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 1065 kişiyi yakaladı.